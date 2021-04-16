شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النصر ينفي إقامة أي دورة رمضانية بمقر النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مجلس اداراة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق، مخالفة قرار مجلس الوزراء باستضافة أي دورات رمضانية بمقر النادي.

ووفقًا لأحمد الأحمر، عضو مجلس إدارة النادي والقائم بأعمال المدير التنفيذي، استضافة أي دورة رمضانيه خلال الشهر الفضيل تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، وقال إن كل ما يتردد بشأن تستضافة أي دورة رمضانية غير صحيح والنادي ملتزم بقرار مجلس الوزراء.

كانت لجنة الشباب بنقابة محامين شمال القاهرة، اعلنت عن بروتوكول تعاون مع نادي النصر الرياضي، لتنظيم دورة رمضانية للمحامين من أعضاء الجمعية العمومية، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بعدم السماح بإقامة الدورات في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة خلال شهر رمضان.