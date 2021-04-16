شكرا لقرائتكم خبر عن سلافيا براغ × أرسنال: انتصار كاسح وأداء استثنائي خارج القواعد للجانرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أرسنال في بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2020/2021، بعد أن تغلب على فريق سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 4-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الفريق الخاسر.

وتأهل أرسنال للدور التالي من المسابقة بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 5-1.

وحسم أرسنال المباراة عمليًا بعد أقل من نصف ساعة من البداية عندما تقدم الفريق في النتيجة بثلاث أهداف من توقيع نيكولاس بيبي، أليكساندر لاكازيت وبوكايو ساكا.

وفي الشوط الثاني سجل لاكازيت الهدف الرابع قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، ليضمن أرسنال الوصول للدور التالي ويلاقي فريق فياريال الإسباني في نصف نهائي المسابقة.

رجل المباراة:

سجل أليكساندر لاكازيت هدفين وحصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من قائد الجانرز في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- الفوز بنتيجة 4-0 خارج القواعد هو أكبر فوز يحققه أرسنال خارج قواعده في المسابقات الأوروبية منذ الفوز 5-1 على إنتر ميلان في نوفمبر 2003 خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

- أليكساندر لاكازيت سجل 18 هدفًا في الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي.. فقط راداميل فالكاو (20) وكيفن جاميرو (19) سجلا أكثر منذ بداية موسم 2009/2010.

- بوكايو ساكا سجل 4 أهداف مع أرسنال في المسابقات الأوروبية، أفضل سجل تهديفي لمراهق (لاعب أقل من 20 عامًا) مع الجانرز مناصفة مع تشارلي جورج وراي كينيدي. (بإستبعاد أهداف التصفيات).

- لا يوجد لاعب اشترك في تسجيل أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم أكثر من نيكولاس بيبي (9: سجل 5 وصنع 4).

- أرسنال سجل على الأقل 3 أهداف لـ 4 مباريات متتالية خارج القواعد في مختلف البطولات للمرة الأولى منذ عام 1932.

- أرسنال وصل نصف نهائي بطولة أوروبية للمرة ال10 في تاريخه (بإحتساب كأس المعارض الأوروبية). مع بلوغ الجانرز لنصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثالثة خلال أخر 4 مواسم.

- حافظ آرسنال على شباكه نظيفة في مباراة بالمسابقات الأوروبية للمرة الأولى في ثماني مباريات، منذ فوزه 3-0 خارج ملعبه على مولده النرويجي خلال مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي في نوفمبر 2020.