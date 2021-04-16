شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: رمضان أثر على لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب سقوط فريقه بخماسية تاريخية أمام الاستقلال، إنه من الصعب الحديث عن هذه المباراة، استقبلنا هدفا بكرة مرتدة، ولم نكن محظوظين فيها.

وأضاف الروماني: «في الشوط الأول قدمنا مستوى جيدا، كانت هناك أخطاء تحكيمية، لكننا لعبنا أمام فريق قوي جداً واستطاع الفوز علينا، لم نبدأ بطريقة جيدة في الشوط الثاني، وليس من السهل أن نلعب بأريحية أمام منافس قوي، وأعتقد أن الصيام في رمضان أثر على مستوى اللاعبين».

وزاد ريجيكامب: «التغييرات التي قمنا بها كانت منظمة، لدينا بعض الإصابات وعلينا دمج اللاعبين الشباب والخبرة وبسبب الظروف ربما نضطر لبعض القرارات، نحن بحاجة لمنح بعض العناصر المزيد من الفرص، لدي فقط 3 أيام مع الفريق وأنا سعيد بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين».

من جهته، قال مدرب الاستقلال: «أتمنى حظاً أفضل للأهلي وأعتقد أننا قمنا بتحليل جيد لهم. قدمنا مستويات رائعة في الشوطين الأول والثاني، علينا التركيز الآن على المباريات القادمة».

وأضاف: «كل اللاعبين الذين قمنا بتغييرهم بناء على حاجة الفريق الفنية في اللقاء، قدموا المطلوب منهم، لدينا مجموعة مميزة وأعرف مستواهم جيداً».

وختم حديثه قائلا: «لا يمكن التنبؤ بالنتائج في المباريات القادمة، إنها البداية فقط واليوم فإننا بحاجة أن نطوي الصفحة والتركيز على ما هو قادم».

فيما قال لاعب الاستقلال مهدي قائدي خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه بخماسية: «لعبنا ضد منافس قوي وحققنا نتيجة رائعة، أنا أتطلع لبذل المزيد مع زملائي اللاعبين».