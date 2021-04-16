شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يعمق جراح «العين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زاد فريق أبها من معاناة مضيفه فريق العين بعد فوزه عليه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في افتتاحية لقاءات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مهاجم أبها كارلوس ستراندبيرغ (د: 17)، وبذلك يحقق أبها فوزه العاشر في الدوري ويصل للنقطة 34 محتلاً المركز العاشر، فيما تلقى العين خسارته السادسة عشرة وتجمد رصيده عند 20 نقطة وفي المركز السادس عشر والأخير وبات أقرب المغادرين الى دوري الدرجة الأولى.