وهن الأهلي يسمح للاستقلال بجلده في الساحة الآسيوية

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لينقل الأهلي بهذه الخسارة القاسية، وهنه المحلي إلى ساحة البطولة الآسيوية ولكن هذه المرة بقيادة مديره الفني الجديد، الروماني لورينت ريجيكامب الذي قاد أمس الفريق للمرة الأولى بعد أن حل بديلا للصربي فلادان ميلويفتش .
وسجل للأهلي عمر السومة الهدف الأول في الدقيقة الـ27 من ضربة جزاء، والثاني في الدقيقة الـ79.
وتبادل خماسية الاستقلال كل من فارشيد إسماعيل (5) ومحمد نادري (54)، ومهدي قائدي (هدفين) في الدقيقتين 67 و86، فيما سجل الهدف الخامس شيخ دياباتي من ضربة جزاء في الدقيقة 88.
وكسر الاستقلال الإيراني سلسلة عدم خسارة الأهلي في المواجهات الافتتاحية بعد أن دامت 7 مواسم متتالية، حيث إن آخر لقاء خسره الفريق يعود إلى الجولة الأولى من نسخة 2012 عندما خسر أمام الدحيل القطري بهدف وحيد.
كما أن الأستقلال كرر فوزه على الأهلي في افتتاحية لقاءات المجموعات بعد الفوز الذي حققه عليه عام 2010 بنتيجة 2-1.
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