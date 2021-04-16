شكرا لقرائتكم خبر مانشيني: كبار السن أحق بلقاح كورونا بدلا من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم روبيرتو مانشيني أن كبار السن هم الأحق بالحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، بدلا من أفراد المنتخب الأزرق، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تنطلق في يونيو المقبل.

وقال مانشيني، خلال تواجده بإحدى الفعاليات بمدينة أنكونا الإيطالية «أتمنى أن يحصل على اللقاح أولا من يحتاجون إليه أكثر». وأعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا، أن منتخب إيطاليا من بين تلك المجموعة من الأشخاص الذين يتعين تطعيمهم قبل البطولة الأوروبية، جنبا إلى جنب مع

الرياضيين الإيطاليين المشاركين في أولمبياد طوكيو هذا العام.

وبالنظر إلى أن حملة التطعيم في إيطاليا بطيئة جدا مقارنة بالتوقعات الأولية، فقد أثارت تصريحات مانشيني بعض الدهشة.

وأوضح مانشيني «آمل أن يحصل على اللقاح الأشخاص الذين يحتاجون إليه أولا، وقبل كل شيء كبار السن، ثم نرى ما سيحدث لاحقا».

وأضاف «صحيح أننا نسافر كثيرا، وعلى الرغم من حقيقة أننا جميعا حصلنا على مسحات سلبية في ذلك الوقت، إلا أن بعض الفتيان ثبت إصابتهم بعد رحلتنا إلى بلغاريا وليتوانيا».

وأصيب دانييلي دي روسي، الذي أصبح الآن جزءا من طاقم تدريب منتخب إيطاليا بقيادة مانشيني، بمضاعفات خطيرة لفيروس كورونا، مما تطلب دخوله المستشفى لبضعة أيام.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما 4 مباريات في يورو 2020، بعد الالتزام بفتح ما لا يقل عن 25 في المائة من السعة.