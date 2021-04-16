الهلال يفشل في تخطي أجمك المغمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يشفع التاريخ ولا الجغرافيا لفريق الهلال في تحقيق الفوز على فريق أجمك الأوزبكي المغمور وحديث العهد بالبطولة الآسيوية في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وقادت الجرأة، فريق أجمك إلى التسجيل أولا عندما عاقب ظفر بولفونوف حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف على خطأه وسجل في مرماه هدفا مبكرا وتحديدا في الدقيقة الـ 11.

وعقب الهدف الأوزبكي، نشط الفريق الهلالي وشكل خطورة كبيرة على مرمى أجمك حتى نجح محمد البريك في تمرير كرة رائعة داخل الصندوق حاول مدافع أجمك ساردور رحمتوف أبعادها، لكنه أسكنها داخل شباكه فريقه كهدف تعادلي للهلال في الدقيقة الـ 27.

وأنعش هدف التعادل فريق الهلال أكثر ليواصل ضغطه حتى سجل الهدف الثاني بواسطة الأرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة الـ 37 انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الهلال مقارنة بالشوط الأول مما حفز أجمك لتشكيل خطورة على مرمى المعيوف انتهت بتسجيل هدف التعادل بواسطة سنجار شاخميدوف في الدقيقة الـ 70.

وحافظ أجمك على النتيجة حتى قادها إلى حيث يشتهي لتنتهي بالتعادل 2/2.

وفي المباراة الثانية بذات المجموعة، انتهت مباراة شباب الأهلي الإماراتي واستقلال دوتشه الطاجيكستاتي بالتعادل السلبي، لتتساوى جميع فرق المجموعة في الرصيد النقطي بواقع نقطة لكل فريقه مع فارق الأهداف لأجمك والهلال.