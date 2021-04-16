شكرا لقرائتكم خبر مهمة صعبة لبايرن أمام فولفسبورج بالبوندسليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد فولفسبورج هو مفاجأة الموسم الحالي، كما أن الفريق لم يخسر على أرضه في أي مباراة هذا الموسم.
وإذا لم يكن هذا صعبا بما يكفي لبايرن، فربما يدخل المباراة متصدرا لجدول الترتيب بفارق نقطتين فقط، وذلك في حال فوز لايبزج على هوفونهايم.
ما يزيد الأمور سوءا، هو أن بايرن ما زال لا يعرف موقف نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي من المشاركة في مباراة السبت من عدمه. وبدأ ليفاندوفسكي، العدو يوم الاثنين الماضي بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ولكن الدفع به قد يكون مخاطرة كبيرة حتى ولو كان يعني غيابه عن المباريات المتبقية لهذا الموسم.
ومع ذلك، هذه هي أصعب مباراة يخوضها بايرن مع تبقي 6 جولات فقط على نهاية الموسم، لذلك، فإن حضور ليفاندوفسكي في المباراة مهم حتى ولو لم يكن في كامل جاهزيته.
كانت هذه تفاصيل خبر مهمة صعبة لبايرن أمام فولفسبورج بالبوندسليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.