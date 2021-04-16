شكرا لقرائتكم خبر مهمة صعبة لبايرن أمام فولفسبورج بالبوندسليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح أمام بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ليقلق بشأنه فقط، وخاصة أن الفريق يخشى من أن تتآمر ضده نتائج مباريات الجولة الـ29 التي تنطلق اليوم. وبعد أن ودع دوري أبطال أوروبا ، وكأس ألمانيا، سيحل بايرن، بقيادة المدرب هانسي فليك، ضيفا على فولفسبورج، صاحب المركز الثالث غدا في إحدى المباريات الصعبة.

ويعد فولفسبورج هو مفاجأة الموسم الحالي، كما أن الفريق لم يخسر على أرضه في أي مباراة هذا الموسم.

وإذا لم يكن هذا صعبا بما يكفي لبايرن، فربما يدخل المباراة متصدرا لجدول الترتيب بفارق نقطتين فقط، وذلك في حال فوز لايبزج على هوفونهايم.

ما يزيد الأمور سوءا، هو أن بايرن ما زال لا يعرف موقف نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي من المشاركة في مباراة السبت من عدمه. وبدأ ليفاندوفسكي، العدو يوم الاثنين الماضي بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ولكن الدفع به قد يكون مخاطرة كبيرة حتى ولو كان يعني غيابه عن المباريات المتبقية لهذا الموسم.

ومع ذلك، هذه هي أصعب مباراة يخوضها بايرن مع تبقي 6 جولات فقط على نهاية الموسم، لذلك، فإن حضور ليفاندوفسكي في المباراة مهم حتى ولو لم يكن في كامل جاهزيته.