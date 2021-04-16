شكرا لقرائتكم خبر عقد هوتر مع مونشنجلادباخ دون شرط جزائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير الكرة بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ماكس إيبرل أمس أن عقد المدير الفني القادم ادي هوتر الممتد لثلاثة أعوام لا يحتوي على شرط جزائي.

وسينتقل ماركو روز المدير الفني الحالي لجلادباخ، لتدريب بوروسيا دورتموند عقب نهاية الموسم بعدما فعل الشرط الجزائي في عقده، وهي نفس الطريقة التي اتبعها جلادباخ في تعاقده مع هوتر مدرب انتراخت فرانكفورت حيث فعل أيضا الشرط الجزائي في عقد المدرب.

وقال إيبرل»بالتأكيد أشعر بالسعادة لعدم وجود شروط جزائية في عقود أفراد الطاقم».

وأضاف «بالنسبة للاعبين لا أحد يشعر بالغضب إذا كان لديهم شرط جزائي أو تركوا مستقبلهم مفتوحا لفترة طويلة، لا أحد في النادي ندب حظه عندما استغل ماركو الشرط الجزائي، والآن قد استفدنا من شرط جزائي مماثل».

ويفتقد جلاجباخ صاحب المركز الثامن بجدول ترتيب البوندسليجا والذي يسعى لاحتلال مركز مؤهل للدوري الأوروبي، جهود قائده لارس ستيندل في المباريات الثلاث المقبلة.