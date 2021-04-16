إيفانز يزيح ديوكوفيتش من مونت كارلو

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وتغلب إيفانز، المصنف الأول في بريطانيا، على ديوكوفيتش، متصدر التصنيف العالمي حاليا، بنتيجة 6 / 4 و7 / 5، ليصعد لدور الثمانية، محققا انتصاره الأول في مشواره على أحد المصنفين الستة الأوائل عالميا.
وخسر ديوكوفيتش أول 3 أشواط.
وتحسن أداؤه نسبيا، ليتعادل 4 / 4 في المجموعة الأولى، لكن سرعان ما استعاد إيفانز زمام الأمور من جديد، ليحسم المجموعة الأولى لمصلحته.
في المجموعة الثانية، رغم تقدم ديوكوفيتش 3 /0 في الأشواط، لكن إيفانز عاد ليتعادلا 3 / 3 ثم 5 / 5، قبل أن يتمكن من كسر إرسال نظيره الصربي، ليفوز بعدها بالمجموعة والمباراة.
من جانبه، لم يجد النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال، صعوبة في بلوغ دور الثمانية، عقب تغلبه على البلغاري جريجور ديميتروف بنتيجة 6 / 1 و6 / 1.
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