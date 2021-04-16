جولة في الدوري الإنجليزي بحضور الجماهير

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وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه) فإن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي ستقام يومي 18و19 مايو المقبل، بعد يوم واحد من انطلاق الخطوة الثالثة من خارطة طريق الحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وبداية من 17 مايو سيكون بإمكان الملاعب الكبيرة المفتوحة استقبال ما يصل إلى 10 آلاف مشجع في إطار تخفيف تدابير قيود الإغلاق في بريطانيا.
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