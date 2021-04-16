القادسية والرائد.. لقاء البحث عن الأمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير سعود بن جلوي في الراكة اليوم مواجهة القادسية وضيفه الرائد ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويجمع اللقاء بين منتشيين نجحا في تحقيق نتائج لافتة في الجولة الـ25 الماضية، فالرائد الضيف، تفوق على الأهلي في ملعبه بالفوز عليه 3/ 2، فيما كسب القادسية ديربي الشرقية الذي جمعه بجاره الاتفاق وفاز عليه 3 /1.

ويشعل فارق النقطتين والمركزين المواجهة أكثر، حيث يمتلك القادسية 34 نقطة في المركز الثامن، فيما للرائد 32 نقطة في المركز العاشر وكل منهما يبحث عن الفوز للتوغل إلى منطقة الأمان في الدوري.

ويأمل كل منهما خاصة القادسية، في الاستفادة من غياب النصر (الخامس 36) والأهلي (السابع 35 نقطة)عن اللعب في هذه الجولة بسبب ارتباطهما بالمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وخطف مراكزهما ولو مؤقتا.

سبق للفريقين أن التقيا 16 مرة، فاز الرائد 6 مرات، والقادسية 4 مرات، فيما تعادلا 6 مرات.

ومن واقع تسجيل الأهداف في الجولات الماضية واستقبلاها، فإن كفة الفريقين تبدو شبه متساوية في الهجوم والدفاع، فالقادسية يتفوق بهدف بعد أن سجل 39 هدفا مقابل 38 للرائد، فيما تلقى مرمى القادسية 39 هدفا، مقابل 37 هدفا تلقاها مرمى الرائد.

يتميز الفريقان بوجود عناصر هجومية مميزة، أبرزهم هداف الرائد كريم البركاوي (12 هدفا)، ولاعب وسط القادسية الهداف حسن العمري (11هدفا)، وغيرهما من اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين.