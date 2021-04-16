6 فرق بالنسخة السعودية من كأس الأبطال

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والفرق المشاركة هي: النصر والاتفاق والقادسية والفتح وفريقين من برنامج الابتعاث.
وسيتم توزيع الفرق على مجموعتين، بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى المباراة النهائية.
وتنطلق البطولة، بمباراتين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، على أن تتمتع الفرق المشاركة براحة لمدة يومين.
وتستكمل المنافسات بمواجهتين، الأولى على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والثانية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، وتختتم مرحلة المجموعات بمباراتين على نفس الملعبين في 28 أبريل.
وتجري المباراة النهائية في الثاني من مايو بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
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