شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. "جلال" يجتمع مع باهر المحمدى وعماد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تدريباته مساء الخميس، ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز من أجل علاج الجهاز الفنى الجديد بقيادة إيهاب جلال للأخطاء التى وقعت من اللاعبين الفترة الماضية حتى يتدارك الموقف خاصة في ظل الترتيب المتأخر للفريق.

وجاء في المران العديد من الأحداث التى كان بطلها الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال.

كانت البداية بجلسة مطولة بين إيهاب جلال، المدير الفنى، واللاعبين استمرت لنصف ساعة، واستهدفت تحفيز اللاعبين من أجل بذل قصارى جهدهم وشرح لهم أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تدارك الموقف وتحسين الصورة قبل فوات الآوان.

واشتمل المران على الجوانب البدنية سعيا للنهوض بها، وهو ما سيسهم في ظهور الفريق بشكل أفضل عند استكمال المنافسات قبل أن يتطرق إلى تقسيمة مصغرة استمرت دقائق قليلة بعدما لاحظ إيهاب جلال تراجع الجانب البدني لدي اللاعبي في الفترة الماضية.

وخص إيهاب جلال، المدير الفنى، باهر المحمدى، مدافع الفريق، بجلسة خاصة قبل المران للاطمئنان على تطورات برنامجه التأهيلي، وموعد عودته للتدريبات الجماعية خاصة أنه أحد أبرز اللاعبين الذين يفتقدهم الفريق الأصفر.

وفي ذات الوقت، واصل باهر المحمدى، تدريباته التأهيلية إضافة للثنائى عبد الله جمعة ومحمد نصر بالجرى حول الملعب.

كما شهد المران، اجتماعا مطولا بين إيهاب جلال وعماد سليمان المشرف على الفريق للحديث عن مستقبل الفريق في المرحلة المقبلة.