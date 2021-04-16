شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. كريم طارق يرتدى قناع "سبايدر مان" بعد هدفه فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو اللاعب كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش ، الذى فاجأ متابعى مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالدورى الموسم الماضى باحتفال مثير وفريد من نوعه، حيث ارتدى قناع "سبايدر مان" بعد احرازه الهدف الثاني في مرمي بيراميدز.

سبايدر مان



سبايدر مان

وعلّق اللاعب في تصريحات له بعد المباراة على هذا الإحتفال ، وقال " إنه لجأ إلى ارتداء القناع للاحتفال بهدفه الثاني علي طريقة احتفال أحد اللاعبين الأوربيين، وأضاف:"اننا قدمنا مباراة قوية وكنا نستحق الفوز امام فريق كبير مثل بيراميدز ونجحنا بتحويل الهزيمة الي تقدم لكن بيراميدز أدرك التعادل في أخر ثانية من اللقاء الذي شهد ثلاثة أهداف في آخر 10 دقائق".