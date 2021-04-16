شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الجونة وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة الجونة وإنبى اليوم الجمعة، المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من عمر المسابقة، وتقام المباراة على ستاد خالد بشارة فى الجونة فى تمام التاسعة والنصف مساء.

ويضم طاقم الحكام كل من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أسامة عبد اللطيف ونور سعيد مساعدان، ومحمد حسان حكم رابع، ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم مساعد فيديو.

وتراجع إنبى إلى المركز التاسع، بعدما تجمد رصيده بـ24 نقطة بعدما لعب 16 نقطة فاز في 6 مواجهات، وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتين.

وأثبتت الأشعة التي أجراها محمود جاد حارس مرمى إنبي إصابته بكدمة قوية في "الكتف" لكن لن تمنعه من المشاركة في مباريات فريقه المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسقط محمود جاد على كتفه خلال لقاء فريقه أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز والذى أقيم على ملعب أبناء زهرة الجنوب وانتهى بخسارة الفريق البترولى بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة.

وكشفت الأشعة لحاق محمود جاد بلقاء الجونة المقرر إقامته اليوم بالجولة التاسعة عشر لدوري الممتاز حيث لن تمنعه الإصابة من المشاركة في اللقاء.

وفى سياق آخر، تراجع مسئولو إنبي عن توقيع غرامة مالية على اللاعبين، بعد الخسارة أمام أسوان في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى، وهو ما تسبب في تراجع الفريق في ترتيب جدول الدوري، بعدما تفهم مسئولو الفريق البترولى أخطاء الحكم التي تسببت في الهزيمة، وقدموا على أثرها شكوى في اتحاد الكرة.