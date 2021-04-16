شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يكشف حقيقة تلقيه عروضا من الأهلى والزمالك فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد هلال، لاعب فريق وادى دجلة، حقيقة تلقيه عروضا من قطبى الكرة الأهلى والزمالك للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، قائلا "لا يوجد مفاوضات ولكن الحديث دائما مع وكيل أعمالى والتركيز حاليا مع فريق وادى دجلة ".

وأوضح محمد هلال، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت"، أن الحديث عن الرحيل من فريق وادى دجلة غير وارد ولكن أتمنى المساهمة مع زملائى فى تحقيق الفوز فى المباريات القادمة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس مصر.

وأعرب هلال، عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ8 ببطولة كأس مصر عقب تخطى عقبة الاتحاد السكندرى، مؤكدا أنه جميع زملائه بذلوا جهد كبير خلال المباراة ونجحوا فى التوازن بين الدفاع والهجوم حتى نجحوا فى إنهاء اللقاء لمصلحتهم، وأنهم لديهم مال كبيرة فى الوصول لأبعد مدى فى هذه البطولة خاصة أن نتائج الفريق فى الدورى لا تعبر عن المستوى الحقيقى.

تأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد هلال لاعب فريق وادى دجلة فى الدقيقة 57 من عمر اللقاء، حيث قام بتسديد الكرة بقوة لتسكن شباك الحارس محمد صبحى حارس مرمى الاتحاد السكندرى.