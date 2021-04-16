شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطيح بالطلائع من كأس مصر بثلاثية وينتظر الفائز من أسوان والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى المصرى في التأهل لدور الثمانية من كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

تقدم المصري عن طريق أحمد جمعة فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء وتعادل عمرو جمال للطلائع في الدقيقة 60، وأحز أحمد جمعة الهدف الثانى للمصرى في الدقيقة 91 بعد عرضية جميلة من أحمد شديد قناوى، ويضيف أوستن أموتو الهدف الثالث في الدقيقة 106 لينهى آمال الجيش في العودة.

وينتظر فريق المصرى الفائز من مباراة أسوان والجونة في دور الثمانية من منافسات كأس مصر، في محاولة لتحقيق لقب غاب عن جماهير بورسعيد منذ زمن طويل.

وسيطر طلائع الجيش في الشوط الأول على مجريات الأمور عقب هدف المصري ولاحت أكثر من فرصة للاعبي الطلائع خاصة عمرو جمال وعمرو مرعي اللذين فشلا فى السيطرة على الكرة فى الفرص التى لاحت لهما ولعبها بسهولة في يد أحمد دعدور حارس المصري البورسعيدى.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ فريق طلائع الجيش على أحداث المباراة وأضاع لاعبيه العديد من الفرص المؤكدة لينجح عمرو جمال مهاجم الفريق في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 60، وحاول لاعبو الجيش حسم المباراة لصالحهم قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل.

بينما عاد المصرى للاستحواذ على مجريات الشوطين الإضافيين، فبدأ الشوط الأول بهدف مبكر عن طريق أحمد جمعة بعد عرضية أحمد شديد قناوى في الدقيقة 91، وواصل المصرى هجماته على مرمى الجيش لإنهاء المباراة وهو ما جنى حصاده في الدقيقة 106 عن طريق البديل أوستن أموتو الذى أنهى المباراة ومنح فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.