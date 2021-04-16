شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران فى الجولة قبل الأخيرة بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 34/24 فى إطار الجولة قبل الأخيرة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021.

ويواصل الزمالك بهذه النتيجة صدارة الدورى برصيد 40 نقطة من ضمنهم 3 نقاط إعتبارية قبل مواجهة الأهلى فى ختام البطولة غدا الجمعة فى التاسعة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك، والزهور مع الطيران، وهليوبوليس مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع الأولمبى.

وقرر مسئولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 المحدد لها اليوم الجمعة فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتى ذلك فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط عقب إنتهاء جولتى الخميس والجمعة.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.