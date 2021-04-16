شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلي يواصلان التأهيل على هامش الاستعدادات للقمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض حمدي فتحي ومحمود وحيد، لاعبا الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش، وأدى الثنائي فتحي ووحيد جلسة "جيم"، ثم استكملا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويخضع محمود وحيد لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، فيما أجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع.
ويخوض الأهلي مرانه على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها مساء الأحد المقبل.