شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: محمد الشناوى قد يكون مفاجأة الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد شبانة فى برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، أن الجهاز الفني للأهلي يترقب تحول المسحة الطبية الخاصة بمحمد الشناوي قائد الفريق من إيجابية إلى سلبية، بعد تحسن حالة اللاعب في الساعات القليلة الماضية.

وقال شبانة فى برنامجه مع شبانة إن محمد الشناوي لم يشكُ من أية أعراض من الأعراض المصاحبة للعدوى بفيروس كورونا، وهو ما يجعل فرصة في اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل قائمة وربما يكون مفاجأة اللقاء.

ومن المقرر أن تحدد المسحة الطبية الخاصة بمباراة القمة غدا الجمعة موقف الشناوي من اللحاق بالمباراة حال تحول عينته إلى سلبية، أو خروجه من الحسابات الفنية حال استمرار إيجابية العينة.