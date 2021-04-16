كرة يد.. صراع بين الزمالك والأهلي من أجل لقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

يلتقي الزمالك مع الأهلي في مباراة لا تقبل القسمة على إثنيين بالنسبة للفريقين، من أجل الظفر بلقب دوري المحترفين لكرة اليد موسم 2020-2021.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي في الجولة الرابعة عشر والأخيرة من مسابقة الدوري في تمام التاسعة مساء على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 3.

ويتساوي الزمالك والأهلي في عدد النقاط ولدى كلا منهما 40 نقطة، لكن الفريق الأبيض يتصدر المسابقة بفارق المواجهات المباشرة بينهما.

وفي حالة إنتهاء مباراة الزمالك والأهلي بالتعادل، يعني ذلك أن الفريقين سيصبح رصيدهما 42 نقطة، وبالتالي يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة ستقام يوم الإثنيين المقبل 19 ابريل الجاري في تمام التاسعة مساء على صالة حسن مصطفى باكتوبر، وفقا للوائح المسابقة.

مشوار الزمالك:

خاض الزمالك 13 مباراة، قبل مباراة الاهلي في ختام المسابقة، حيث فاز في 12 لقاء، وخسر في مباراة واحدة كانت أمام سبورتنج في الدور الأول ولديه 40 نقطة في المركز الأول.

وأحرز فريق الزمالك 417 هدف، بينما استقبلت شباكه 350 هدف، ولديه +67 هدف.

ويعد هجوم الزمالك هو ثاني أقوى هجوم في المسابقة بعد الاهلي صاحب أقوى هجوم، بينما دفاع الزمالك يعد رابع أقوى خط دفاع، خلفا كلا من سبورتنج وطلائع الجيش والأهلي.

ويتسلح الزمالك بأوراقه الهامة قبل القمة على رأسهم أحمد الأحمر ويحيي الدرع وحارسي المرمى محمد علي ومحمود خليل فلفل، مع الاعتماد على وسام نوار كلاعب دائرة.

مشوار الأهلي:

لعب الأهلي 13 مباراة قبل صدام الزمالك، فاز في 12 منها، وخسر أمام الزمالك في الدور الأول، ولديه 40 نقطة ويحتل المركز الثاني في الترتيب.

وسجل الأهلي 442 هدف، بينما تلقت شباكه 330 هدف، ولديه +112 هدف.

ويعد هجوم الأهلي هو أقوى هجوم في المسابقة، بينما يأتي دفاعه في المركز الثاني كأقوى خط دفاع بعد فريق سبورتنج السكندري.

ويتسلح الأهلي قبل مواجهة الزمالك، بلاعبه وقائد الفريق إسلام حسن مع وجود إبراهيم المصري ومحسن رمضان ولاعب الدائرة أحمد عادل.