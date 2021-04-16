هلال عن عروض الأهلي والزمالك: أركز في الملعب فقط ووكيلي نادر شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

صرح محمد هلال لاعب نادي وادي دجلة بأنه لا يفكر على الإطلاق في الوقت الحالي بما إذا كانت هناك عروض من الأهلي والزمالك، قائلًا أن اهتمام أي من الطرفين به شرف كبير.

وقال هلال في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية، ردًا على سؤال حول عمله بوجود روض من الأهلي الزمالك، قائلًا: "تركيزي في الملعب فقط".

وتابع: "أي اهتمام أو تواصل يكون مع وكيل أعمالي نادر شوقي وهذا الأمر لن أناقشه إلا في نهاية الموسم بعدما يكون وادي دجلة احتل مكانة تليق به".

وأضاف: "لا أقول أن هناك عروض أو لا، كل ما أقوله أنني أريد التركيز في الملعب مع وادي دجلة لتبتعد عن المركز المتأخر الذي نحتله في الدوري".

واستطاع هلال صاحب الـ25 عامًا خلال الموسم الحالي أن يسجل 7 أهداف في بطولي الدوري والكأس خلال 16 مباراة.