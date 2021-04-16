كأس مصر.. دجلة يُقصي الاتحاد والمصري يخطف التأهل بثلاثية ماراثونية أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق وادي دجلة بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وسجل هدف وادي دجلة خلال المباراة لاعبه محمد هلال في الدقيقة 58 بعدما وصلته تمريرة رائعة من حسام عرفات الذي هيأ له الكرة برأسه على حدود منطقة جزاء الاتحاد ليُسددها هلال مباشرة في مرمى الفريق السكندري مسجلاً هدف اللقاء الوحيد.

وكان وادي دجلة قد تأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف أمام البنك الأهلي، بينما تأهل الاتحاد للدور ذاته بعد فوزه على نظيره النجوم بهدفين مقابل هدف.

ونجح المصري بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين في خطف بطاقة التأهل أمام طلائع الجيش بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وتقدم المصري بعد مرور 30 دقيقة عن طريق لاعبه أحمد جمعة قبل أن يتعادل عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 60 ليلجأ الفريقيان لأشواط إضافية.

ونجح المصري خلال الشوطين الإضافيين في تسجيل هدفين عن طريق لاعبه أحمد جمعة في الدقيقة 91 وأوستين أموتو في الدقيقة 106 ليحد بطاقة التأهل.

وتأهل المصري لدور الـ 16 من كأس مصر بعد الفوز على نظيره المنصورة بثلاثية نظيفة، بينما تأهل طلائع الجيش للدور ذاته بعد الفوز على نظيره القناة بثلاثية مقابل هدف.

وإليكم ملخص بأبرز أحداث مباراة المصري وطلائع الجيش:

الدقيقة 3: جاءت أولى الفرص في المباراة بتسديدة من أحمد سمير لاعب طلائع الجيش من خارج منطقة جزاء المصري ولكن في يد حارس المرمى.

الدقيقة 16: حصل طلائع الجيش على ركلة حرة من منتصف الملعب أرسلها إسلام جمال على الجانب الأيسر للملعب لزميله محمد ناصف الذي أرسل عرضية داخل منطقة جزاء المصري ولكن سددها عمرو مرعي في شباك المصري من الخارج.

وفي الدقيقة 26 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لطلائع الجيش بداع عرقلة جريندو لاعب المصري وأشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الطلائع إسلام جمال لاعتراضه رفقة زملائه على القرار.

وفي الدقيقة 30: تقدم أحمد جمعة بهدف لنادي المصري بتسديده ركلة الجزاء بنجاح في مرمى طلائع الجيش.

الدقيقة 36: كاد يتعادل طلائع الجيش بعدما وصلت الكرة على يسار الملعب للاعبه عمرو جمال الذي أرسل عرضية رائعة داخل منطقة جزاء المصري ولكن حولها عمرو مرعي أعلى مرمى الفريق البورسعيدي.

وفي الدقيقة 39: وصلت الكرة مرة أخرى لعمرو مرعي داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها بجانب القائم.

في الدقيقة 43: الكرت وصلت صعبة لعمرو جمال داخل منطقة جزاء فريق المصري ولكنه سددها أرضية ضعيفة في يد حارس مرمى الفريق البورسعيدي.

الدقيقة 45+2: أرسل لاعب طلائع الجيش عمرو السيسي طولية على يسار الملعب لإسلام محارب الذي أرسل بينية لعمرو جمال داخل منطقة جزاء المصري ولكنه لم يستطع السيطرة عليها لتصل إلى زميله أحمد سمير الذي مرر الكرة لـ "زوقلة" الذي حاول إعداتها له ولكن أخرجها مدافع المصري رمية تماس.

الدقيقة 46: بداية سريعة لأحداث الشوط الثاني بعرضية أرسلها أحمد سمير من يمين الملعب لزميله عمرو جمال الذي استقبلها داخل منطقة الجزاء وسددها كركلة خلفية مزدوجة ولكنها جاءت ضعيفة وعلت مرمى المصري.

وفي الدقيقة 50: أرسل أحمد رفعت عرضية من يمين الملعب إلى أحمد جمعة داخل منطقة جزاء طلائع الجيش ولكنه سددها بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 53: ردّ لاعب طلائع الجيش فرانك ستيفن بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت مرمى الفريق البورسعيدي.

الدقيقة 60: ترجم عمرو جمال مجهوده في اللقاء بتسجيل هدف التعادل لطلائع الجيش من رأسية.

الدقيقة 67: كاد عمر كمال عبدالواحد يتقدم للمصري ولكن تسديدته تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وأخرجها لركنية.

الدقيقة 69: أرسل عمر كمال عبدالواحد عرضية من يسار الملعب كادت تُباغت محمد بسام حارس طلائع الجيش ولكنه أمسك الكرة على مرتين.

الدقيقة 71: وصلت عرضية لعمرو جمال داخل منطقة جزاء المصري ولكن أخرجها مدافع الفريق البورسعيدي لركنية تم تنفيذها وشتتها دفاع المصري.

الدقيقة 79: الكرة وصلت لإسلام محارب على حدود منطقة جزاء المصري ليُسددها بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى.

الدقيقة 85: كاد أحمد سمير يتقدم لطلائع الجيش بعد تمريرات متبادلة بينه وبين زميله توني داخل منطقة جزاء المصري ولكن أخرج الدفاع الكرة من أمام قدمه قبل تسديدها في المرمى لركنية.

الدقيقة 89: كاد عمرو جمال يستغل خروج دعدودو عن مرماه وسدد الكرة ولكن أخرجها دفاع المصري.

الدقيقة 91: حصل أحمد سمير على ركلة حرة مباشرة عقب عرقلته على حدود منطقة جزاء المصري ليُسددها خطيرة بجانب القائم.

بداية سريعة للشوط الإضافي الأول حصل المصري في الدقيقة 91 على ركلة ركنية تم تنفيذها من يمين الملعب حولها أحمد جمعة برأسه هدف ثانِ لفريقه مستغلاً تقدم محمد بسام حارس طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 94: عاد المصري لتشكيل خطورة مرة أخرى عن طريق لاعبه أوستين أموتو الذي سدد كرة من خارج حدود منطقة طلائع الجيش ارتطمت بأقدام مدافعي طلائع الجيش ومرت أعلى المرمى لركنية تم تنفيذها على رأسية أحمد جمعة الذي سددها بجانب القائم الأيمن.

وشهدت بداية الشوط الثاني الإضافي ماحدث بالشوط الأول؛ حيث وصلت الكرة في الدقيقة الأولى منه 106 لأوستن أموتو لاعب المصري داخل منطقة جزاء طلائع الجيش ليُسدد الكرة على يمين حارس مرمى الفريق البورسعيدي مُسجلاً الهدف الثالث لفريقه.

وإليكم ملخص مباراة وادي دجلة والاتحاد:

مرت 10 دقائق أولى وسط سيطرة من قبل لاعبي الاتحاد على الكرة ولكن دون فاعلية في منطقة الجزاء فأرسل رزاق سيسه عرضية خطرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5 من يسار الملعب ولكن شتتها كريم الدبيس لركنية وفي الدقيقة 7 أرسل عمار حمدي بينية داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها دفاع دجلة.

الدقيقة 21: الكرة تصل لأوميد أوكري لاعب الاتحاد يمين الملعب ليحاول مراوغة كريم الدبيس لاعب دجلة ولكن تخرج الكرة لركنية نفذها عاشور الأدهم خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع لتصل بعدها إلى رزاق سيسيه على يسار الملعب ليحصل على مخالفة إثر عرقلة لاعب دجلة له نفذها كريم الغندور لاعب الاتحاد داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها دافع الفريق الدجلاوي.

الدقيقة 39: توقف اللعب بعد كرة مشتركة بين مدافع الاتحاد محمود رزق ولاعب دجلة محمد هلال سقط الأخير على إثرها قرب منطقة جزاء الفريق السكندري ليتوقف اللعب قبل أن يُستأنف مرة أخرى.

الدقيقة 44: كاد محمود رزق أن يتقدم للاتحاد بعدما وصلته كرة طولية داخل منطقة الجزاء حولها برأسه أعلى المرمى ولكن في النهاية الحكم أعلن أن الهجمة كان بها مخالفة تسلل.

الدقيقة 58: هيأ حسام عرفات تمريرة رائعة برأسه لزميله بوادي دجلة محمد هلال على حدود منطقة جزاء الاتحاد ليُسددها مباشرة في مرمى الفريق السكندري متقدماً بهدف أول.

الدقيقة 61: كاد الاتحاد يتعادل عندما تسلم لاعبه خالد الغندور الكرة على يسار الملعب وأرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء لم تقابلها رأسية أي لاعب لتصل بعدها إلى عمار حمدي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن في جسد مدافعي دجلة.

وعاد الاتحاد في الدقيقة 63 بكرة خطرة أيضاً ولكن من يمين الملعب ببينية رائعة أرسلها إيمانويل أوكري داخل منطقة الجزاء ولكنها كانت أسرع من محاولة عمار حمدي للحاق بها وتسديدها في المرمى.

الدقيقة 74: أنقذ محمد صبحي الاتحاد من استقبال هدف ثاني بالتصدي لتسديدة أحمد عاطف لاعب وادي دجلة.

الدقيقة 84: الكرة تصل لكالديرون لاعب وادي دجلة مع خروج محمد صبحي حارس الاتحاد ليراوغه لاعب دجلة ويرسل عرضية داخل منطقة جزاء الفريق السكندري ولكنها لم تجد من يقابلها من زملائه.

الدقيقة 90: محمد الصباحي لاعب الاتحاد يُرسل عرضية داخل منطقة جزاء وادي دجلة لرزاق سيسه ولكنه يحولها برأسه ضعيفة بعيدة عن المرمى.