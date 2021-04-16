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الحسيني سمير: أفكر في خوض انتخابات الزمالك.. ولا بد أن يكون المجلس من الرياضيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

قال الحسيني سمير، لاعب فريق السلة السابق بنادي الزمالك، إنه يفكر في خوض الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء.

وأضاف سمير، خلال حلوله بفضائية الزمالك، اليوم الخميس: "كل الدعم للقائمين حالياً على إدارة الزمالك ولكن إن شاء الله بنسبة كبيرة سأنزل بالانتخابات القادمة".

وتابع لاعب كرة السلة السابق بنادي الزمالك: "لديّ قناعة بأهمية وجود أحد من ألعاب الصالات داخل إدارة نادي الزمالك ولا بد أن يكون مجلس إدارة النادي من الرياضيين، بشرط أن يرتبطوا بالإدارة".

وأتم الحسيني سمير تصريحاته قائلاً: "الرياضي الذي سيأتي للترشح لمجلس الزمالك لا بد أن يكون لديه أيضاً الثقافة الإدارية والعلمية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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