قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يفوز على الطيران بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق الزمالك فوزا هاما على نظيره الطيران في الجولة قبل الاخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد، قبل مواجهة الأهلي في ختام المسابقة مساء غد الجمعه.

وتغلب الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 34-24، ضمن منافسات الجولة الـ13 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 16-12.

وواصل الفريق الأبيض تفوقه في الشوط الثاني، لينهيه لصالحه بفارق الـ10 أهداف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ40 ليستعيد صدارة الدوري من الاهلي صاحب نفس الرصيد من النقاط، لكن المواجهات المباشرة لصالح الفريق الأبيض.

بينما أصبح رصيد الطيران 17 نقطة في المركز السابع في ترتيب المسابقة.

وفي حالة تساوي فريقين في عدد النقاط تقام مباراة فاصلة بينهما، وسوف يتم إقامة المباراة الفاصلة في حالة اللجوء إليها يوم الإثنيين 19 إبريل الجاري على صالة دكتور حسن مصطفى في التاسعة مساء.