الدوري الأوروبي.. يونايتد ينهي مغامرة غرناطة.. وروما يحرق أياكس

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوقف مانشستر يونايتد الإنجليزي مغامرة ضيفه غرناطة الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما تغلب عليه 2 / صفر اليوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكرر يونايتد تفوقه على منافسه الأندلسي، بعدما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب بإسبانيا يوم الخميس الماضي، ليأتي صعوده للدور قبل النهائي في البطولة عن جدارة واستحقاق، منهيا مسيرة غرناطة في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وافتتح النجم الأوروجواياني المخضرم إدينسون كافاني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل خيسوس فاييخو لاعب غرناطة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية، واصل روما الإيطالي حملته الناجحة في البطولة، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة، عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس في إياب دور الثمانية للبطولة القارية.

واستفاد روما من فوزه 2 / 1 على أياكس، حامل لقب المسابقة عام 1992، في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الهولندية أمستردام الأسبوع الماضي، ليفوز 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويظفر بورقة الترشح للمربع الذهبي.

وعلى الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، بادر أياكس بالتسجيل عن طريق بريان بروبي في الدقيقة 49، لكن البوسني إيدين دزيكو أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وضرب روما، الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في المربع الذهبي للبطولة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي اجتاز عقبة غرناطة الإسباني في دور الثمانية.