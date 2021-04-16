الزمالك يكشف الجهاز الفني والإداري لفريق الأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق الأمل، الذي تم الكشف عن تكوينه خلال الفترة الأخيرة ضمن استراتيجية قطاعات الكرة بالنادي.

وجاء تكوين الجهاز الفني كالتالي : بدر حامد مديرا لقطاع الناشئين ومشرفا عاماً على الفريق، وعادل المأمور مشرفا عاما على حراس مرمى الفريق، ومحمد مصطفى ممس مدربا للفريق.

وشهد تشكيل الجهاز تواجد مدربين مساعدين وهما، سامي عبد الحليم وأحمد مصطفي، وحمدي يوسف إداري.

ومن المقرر أن تبدأ تدريبات فريق الأمل يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة والنصف مساءً على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي.