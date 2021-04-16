استعداداً للقمة.. عبد الله جمعة يدعم تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر في فريق الزمالك لتدريبات فريقه استعداداً للمشاركة في قمة الدوري ضد الأهلي يوم الأحد المُقبل.

وكان جمعة يُعاني من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية قبل أن يتعافى ويعود.

وشارك عبد الله جمعة في تدريبات الزماكل اليوم الخميس بصورة طبيعية ولم تعاوده الآلام ليصبح جاهزاً للمشاركة في القمة.

ويصطدم الزمالك بالأهلي يوم الأحد المُقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في المُسابقة التي يتصدرها الأبيض مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب الأحمر الذي لعب 3 مباريات أقل.