فياريال إلى نصف نهائي الدوري الاوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، فهل ينتقم من آرسنال؟

ترشح فياريال إلى نصف نهائي الدوري الاوروبي، مساء اليوم الخميس، بعدما كرر فوزه على دينامو زغرب الكرواتي في ربع النهائي ليتأهل لمواجهة آرسنال الانجليزي الذي عوض تعادله مع سلافيا براغ التشيكي في الذهاب إلى فوز كاسح في الإياب برباعية دون رد على ملعب إدين آرينا.

وانتصر فياريال في مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على دينامو زغرب بهدف دون رد، واستطاع تحقيق الفوز في الإياب على ملعب لا سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية فياريال مساء اليوم “باكو ألكاثير وجيرارد مورينو” في الدقيقتين 36 و43 من الشوط الأول، وقبل نهاية المباراة بربع ساعة استقبلت شباك الغواصات الصفراء هدف حفظ ماء وجه دينامو بواسطة اللاعب ميسلاف أورسيتش.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي تشهد فيها مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي بلوغ فياريال إلى الدور نصف النهائي في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الأوروبي منذ عام 2004 حتى الآن، دون النجاح في أي مرة بالتأهل إلى النهائي الذي طال انتظاره.

وخسر فياريال نصف النهائي في الثلاث مرات الماضية، المرة الأولى بهدف يتيم أمام جاره فالنسيا بموسم 2004/2003 أثناء فترة بناء النادي للجيل الذهبي بقيادة خوان رومان ريكيلمي.

وفي المرة الثانية ودع الفريق أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4/7 في مجموع ذهاب وإياب نصف نهائي موسم 2011/2010، عندما كان بورتو يقدم مستوى مذهل مع المدرب آندريه فياس بواش والمهاجم الكولومبي الشهير رداميل فالكاو.

أما المرة الثالثة والأخيرة قبل تأهله هذا الموسم، فقد كانت أمام ليفربول (بدايات يورجن كلوب) بموسم 2016/2015، وفاز فياريال ذهابًا 1/صفر، لكنه سقط إيابًا بنتيجة 3/صفر على ملعب آنفيلد روود.

فياريال إلى نصف نهائي الدوري الاوروبي للانتقام من آرسنال

سيسعى فياريال إلى رد اعتباره والانتقام من آرسنال في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، فلن يرضى جمهور ورئيس الغواصات الصفراء “فرناندو رويج” بنتيجة أخرى من المدير الفني “أوناي إيمري”.

وخسر فياريال أمام آرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2006/2005، عندما سقط ذهابًا بهدف الإفواري كولو توريه، قبل أن يسقط إيابًا في فخ التعادل السلبي.

وشهدت مباراة الإياب إضاعة أسطورة فياريال “خوان رومان ريكيلمي” لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما تصدى له الحارس يانز ليمان الذي حافظ وقتها على نظافة شباك آرسنال لأكثر من 900 دقيقة متتالية في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي لم يستطع أي حارس معادلته حتى الآن.

وتسبب فشل فياريال في الترشح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في رحيل عدد من نجوم الفريق أمثال دييجو فورلان وخوان رومان ريكيلمي وخوان بابلو سورين وسانتي كاثورلا، لتراجع مستوى الفريق على الصعيد المحلي والقاري، قبل أن يهبط في عام 2012 تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو إلى السيجوندا.