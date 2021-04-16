فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الاهلي واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا “السومة..يد وحدها لا تصفق”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الاهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 15 أبريل 2021 لحساب المجموعة الثالثة.

تعرض الاهلي السعودي لهزيمة ساحقة مساء اليوم على يد نظيره الايراني فريق استقلال طهران بنتيجة 5-2، فى المباراة التي جمعتهم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

بهذه النتيجة تصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الدحيل، في حين بقي رصيد الشرطة والأهلي خالياً من النقاط.

وتقدم الاستقلال في نتيجة المباراة عند الدقيقة الخامسة عن طريق فارشيد إسماعيل، قبل أن يدرك السوري عمر السومة التعادل للأهلي في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.

وفى الشوط الثاني تقدم استقلال طهران مجدداً فى نتيجة المباراة عن طريق “محمد نادري” بمتابعة لتمريرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 54.

وفى الدقيقة 67 عزز استقلال طهران تقدمه بالهدف الثالث عن طريق “مهدي قائدي” بعد تمريرة بينية من “أمير أرسلان مطهري”.

وفى الدقيقة 79 سجل الاهلي هدف تقليص الفارق عن طريق “عمر السومة” الذي يسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

واشتعل اللقاء بعد أن سدد البديل حسين المقهوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء صدها الحارس الإيراني وارتدت من القائم في الدقيقة 85.

وعلى عكس مجريات اللعب، باغت نجم الاستقلال مهدي قائدي حارس الأهلي العويس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في المرمى (86)، ثم أضاف زميله شيخ دياباتي الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز كبير للاستقلال.

وكانت مباريات المجموعة قد افتتحت بمواجهة جمعت الدحيل القطري والشرطة العراقي، وانتهت بفوز الدحيل بنتيجة 2 / صفر مساء اليوم الخميس.

وتستضيف السعودية منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وذلك وفق نظام التجمع الذي اعتمده الاتحاد الآسيوي في ظل القيود المفروضة على السفر مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

تضم المجموعة الثالثة أندية الاهلي السعودي واستقلال طهران الايراني والدحيل القطري والشرطة العراقي، وبدأت منافسات هذه المجموعة في وقت سابق اليوم بتفوق الدحيل على الشرطة بهدفين بملعب الجوهرة المشعة.

وإلتقى الاهلي بفريق استقلال طهران في دور مجموعات دوري أبطال آسيا الموسم الماضي (2020)، وانتهت المباراة الأولى بفوز الاهلي بنتيجة 1/2، وخسر في المباراة الثانية بنتيجة 3/صفر.

وكانت تلك المواجهة هي الأولى للأهلي واستقلال طهران منذ 10 سنوات كاملة عندما تقابلا في البطولة خلال شهري فبراير وأبريل 2010، وخسر أهلي جدة بنفس النتيجة ذهابًا وإيابًا (1/2).

ويعيش الاهلي ظروفًا صعبة منذ بداية شهر فبراير، فلم يفز بأي مباراة في الدوري السعودي، وسقط في فخ التعادل مرتين، وخسر 6 مباريات متتالية كان آخرها أمام الرائد يوم 8 أبريل الجاري في الجولة 25.

وتراجع فريق “الراقي” إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما كان أحد فرسان الرهان على اللقب خلال النصف الأول من الموسم أمام الهلال والشباب والاتحاد.

على النقيض، يعيش فريق استقلال طهران فترة متميزة بمنافسات الدوري الايراني، حيث فاز 3 مرات في آخر خمس مباريات، وتعادل مرتين، ولم يخسر منذ تاريخ 13 فبراير الماضي، عندما سقط خارج قواعده أمام فريق سبهان.

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