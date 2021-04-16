الامارات | الشارقة يسعى إلى إنهاء دوري اليد بالعلامة الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يسعى إلى إنهاء دوري اليد بالعلامة الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق الظفرة في التاسعة والنصف مساء اليوم ضيفاً على الشارقة، ضمن الجولة 22 والختامية في دوري «اليد»، يسعى من خلاله «الملك» لتأكيد أحقيته بلقبه الخامس على التوالي والـ15 تاريخياً (رقم قياسي)، الذي حسمه الشارقة مبكراً مطلع الشهر الجاري، قبل جولتين على نهاية البطولة.

كما تشهد الجولة، وفي التوقيت ذاته، لقاء النصر وضيفه العين، على أن يستضيف الوصل جاره شباب الأهلي، وحلول الجزيرة ضيفاً على مليحة، ويسدل الستار بلقاء الوحدة ودبا الحصن، الذي سيقام على صالة نادي اتحاد كلباء.

ويسعى الشارقة متصدر البطولة بالعلامة الكاملة (57 نقطة)، إلى مواصلة سلسلة أرقامه القياسية، بتسجيله الانتصار الـ38 على التوالي، خصوصاً أن «الملك» نجح في إنهاء الموسم الماضي 2019-2020، بسجل خالٍ من الهزائم.

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