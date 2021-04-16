الامارات | 10 نقاط تهدي البطائح فوزاً تاريخياً على شباب الأهلي في «السلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نقاط تهدي البطائح فوزاً تاريخياً على شباب الأهلي في «السلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق البطائح انتصاراً تاريخياً هو الأول له على شباب الأهلي في مسابقات كرة السلة، عقب الفوز أول من أمس، بفارق 10 نقاط، وبنتيجة «81-71»، في لقاء جمع الفريقين على صالة نادي الوصل، ضمن الجولة الثالثة في تمهيدي كأس نائب رئيس الدولة، التي سجلت ضمن المجموعة الأولى ذاتها فوز الشارقة على النصر «85-81» في لقاء أقيم على صالة نادي شباب الأهلي.

وشهدت المجموعة الثانية تحقيق الجزيرة انتصاره الأول في البطولة، عقب الفوز على العين «76-56» في لقاء أقيم على صالة نادي بني ياس، قبل أن يحتاج الوحدة إلى شوط إضافي للفوز على بني ياس «91-82»، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل «78-78»، في مباراة استضافتها صالة نادي الجزيرة.

وابتسمت المحاولة الـ10 تاريخياً في وجه البطائح، بعد أن سجلت المواجهات التسع الماضية التي جمعته مع شباب الأهلي منذ لقائهما الأول في 23 نوفمبر 2018، هيمنة لـ«فرسان دبي» على نتائج المباريات، آخرها في 20 مارس الماضي بالفوز «80-77» في لقاء أقيم ضمن ربع النهائي في كأس رئيس الدولة.

وبنتائج الجولة، ابتعد الشارقة في صدارة المجموعة الأولى بست نقاط، بفارق نقطتين عن البطائح، فيما ظل النصر وشباب الأهلي في المركز الثالث بثلاث نقاط، وحافظ الوصل المرتاح في هذه الجولة على مركزه الخامس بنقطتين.

بدورهما فرض الوحدة والجزيرة نفسيهما شريكين على الظفرة في صدارة المجموعة الثانية بأربع نقاط، والعين وبني ياس في المركز الأخير بثلاث نقاط.

المواجهات السابقة بين شباب الأهلي والبطائح

نوفمبر 2018: شباب الأهلي 73-63 البطائح (الدوري).

ديسمبر 2018: شباب الأهلي 90-64 البطائح (الدوري).

أكتوبر 2019: شباب الأهلي 83-55 البطائح (كأس الاتحاد).

يناير 2020: شباب الأهلي 96-79 البطائح (الدوري).

فبراير 2020: شباب الأهلي 58-55 البطائح (الدوري).

أكتوبر 2020: شباب الأهلي 97-82 البطائح (الدوري).

نوفمبر 2020: شباب الأهلي 99-88 البطائح (الدوري).

ديسمبر 2020: شباب الأهلي 96-89 البطائح (الدوري).

مارس 2021: شباب الأهلي 80-77 البطائح (الكأس).

أبريل 2021: البطائح 81-71 شباب الأهلي (الكأس).

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