الامارات | كرة قدم الصالات ضمن الدورة الرمضانية لنادي الشارقة لرياضة المرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن كرة قدم الصالات ضمن الدورة الرمضانية لنادي الشارقة لرياضة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن تنظيم النسخة رقم 13 من الدورة الرمضانية من 20 حتى 24 الجاري، حيث تظهر للمرة الأولى كرة قدم الصالات، التي ستقام في الصالة الرياضية، بينما ستنظم كذلك لعبتي الرماية، ولعبة الكاراتيه بشكل افتراضي.

وقالت مدير عام المؤسسة، ندى النقبي، في تصريح صحافي: «هذه الفعاليات الرياضية ستقام وسط إجراءات احترازية». وأضافت: «إن النسخة الجديدة ستبدأ بالجلسة الافتراضية الرمضانية بوجود الإعلامي الدكتور فهد هيكل، للتحدث عن التسامح في الرياضة، وتليها بطولة كرة القدم الصالات ستقام على مدار أربعة أيام 21، 22، 23 و24 الجاري».

وعن لعبة الكاراتيه، قالت: «إنها ستقام بشكل افتراضي 22 الجاري، وتخضع لقانون الاتحاد الاماراتي، وقواعد تنظيم البطولات داخل الصالات، ويقوم بتحكيم المباريات حكام معتمدون، على أن تقام على مدار يوم واحد».

وعن مسابقة الرماية، أوضحت النقبي: «ستقام لعبة الرماية المسدس والبندقية 10م، على مدار يومين، البندقية يوم 20 أبريل، والمسدس 22 أبريل، ويحصل المركز الأول في كل مسابقة على ميدالية ومكافأة نقدية، وتخضع البطولة لقانون الاتحاد الدولي، وستقام على مدار ثلاثة أيام، يوم للتدريب، ويومان للمنافسة».

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