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الامارات | شقيقتان تتوّجان بلقب «كاراتيه الطالبات»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت الشقيقتان تولين ورناد سري، مدرستهما «حماية للتربية والتعليم»، لقب النسخة الأولى في بطولة «المدرسة الإماراتية لكاراتيه الطالبات»، التي أقيمت أول من أمس، ونظمها اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت إشراف اتحاد الكاراتيه.

وأحزرت تولين ذهبية الفئة الثالثة التي خصصت لمواليد 2008-2009، قبل أن تنتزع شقيقتها رناد الذهبية الثانية بفوزها بالمركز الأول عن منافسات الفئة الخامسة (درجة أولى) التي خصصت لمواليد 2006-2007. وحلت المدرسة الهندية في الوصافة بأربع ميداليات، عقب فوز الطالبة إشانفيل جايسيمها بالمركز الأول في الفئة الرابعة، ثم فضيتي زميلتيها كالياني بايجو وساندر ألاسا، وبرونزية لكريستينا جوب.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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