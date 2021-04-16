الامارات | ثنائي «روسي- إيطالي» بطلاً لتنس الشواطئ في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي «روسي- إيطالي» بطلاً لتنس الشواطئ في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، ثنائي روسيا وإيطاليا، بورماكين وجيوفانيني، بلقب الرجال في النسخة الأولى لبطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية PT200، التي أشرف عليها اتحاد الإمارات للتنس، برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة، وشركة «إم باور» للخدمات الرياضية. واختتمت منافسات هذه الفئة أول من أمس، بعد أن أقيمت على ملاعب فندق هيلتون رأس الخيمة.

وحقق الثنائي الروسي - الإيطالي الفوز على الثنائي الروسي فارتوكوف كيريلي وايونين ماكسيم بمجموعتين نظيفتين (6-2)، (6-1). في جانب آخر، حصلت الإيطاليتان جاسباري جوليا وفالنتيني نيني، على المركز الأول في بطولة السيدات. وحصل الفائزون من الجنسين على جوائز نقدية بقيمة 15 ألف دولار، بينما ستنطلق النسخة الثانية من البطولة غداً على الملاعب نفسها، وبقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 30 ألف دولار.

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