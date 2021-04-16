اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

إيفرتون - توتنهام 23:00

الدوري الألماني

لايبزيغ - هوفنهايم 22:30

الدوري الفرنسي

ليل - مونبلييه 23:00

الدوري السعودي

القادسية - الرائد 22:35

الاتحاد - الباطن 23:10

الدوري المغربي

التطواني - الرجاء 2:00

حسنية أكادير - بركان 2:00

الجونة - انبي 23:30

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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