الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
إيفرتون - توتنهام 23:00
الدوري الألماني
لايبزيغ - هوفنهايم 22:30
الدوري الفرنسي
ليل - مونبلييه 23:00
الدوري السعودي
القادسية - الرائد 22:35
الاتحاد - الباطن 23:10
الدوري المغربي
التطواني - الرجاء 2:00
حسنية أكادير - بركان 2:00
الجونة - انبي 23:30
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