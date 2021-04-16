الامارات | تين كات: الوحدة كان يستحق التعادل على أقل تقدير في الانطلاقة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: الوحدة كان يستحق التعادل على أقل تقدير في الانطلاقة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، ملف مباراة بيرسبوليس الإيراني، التي خسرها «أصحاب السعادة» بهدف دون رد، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووجد الوحدة نفسه متذيلاً ترتيب المجموعة، بعد تعادل المضيف غوا الهندي مع الريان القطري من دون أهداف.

وبدأ الوحدة تحضيراته من دون راحة استعداداً للقاء بطل الهند غداً، إذ تسلم المدرب تقريراً من جهازه المعاون عن فريق غوا وأبرز عناصره ونقاط القوة والضعف قبل التدريب على الخطة التي سيخوض بها الوحدة لقاء الغد، الذي يمثل نقطة فارقة في مشوار الفريق نحو المنافسة على حجز بطاقة التأهل عن تلك المجموعة.

وسيطر الإحباط على المدرب تين كات للخسارة، التي وصفها بأنها غير مستحقة على الإطلاق، التي عبّر عنها في المؤتمر الصحافي، قائلاً: «لست سعيداً بالطبع للنتيجة، كنا نستحق على الأقل التعادل عطفاً على الأداء والفرصة التي أهدرها اللاعبون».

وأضاف: «سنح لنا العديد من الفرصة التي لم نُحسن استغلالها، خصوصاً في الشوط الأول الذي أضعنا خلاله ثلاثة أهداف من فرص محققة للتسجيل، لكن الحظ لم يقف إلى جانبنا في أي منها، ولو سجلنا هدفاً على الأقل، كان من الممكن أن يمنحنا التقدم قبل أن يُسجل بيرسبوليس هدفه قبل أربع دقائق فقط من نهاية الشوط الأول».

وأضاف: «في الشوط الثاني تحكمنا في مجريات اللعب وضغطنا على الفريق الإيراني من اتجاهات عدة، وهناك لقطتان يراودني فيهما الشك بأنهما ضربتا جزاء لمصلحتنا، ولا يمكنني الجزم حولهما قبل العودة لمشاهدة تلك اللقطات مرة أخرى». وأكمل تين كات: «أعتقد أن الصيام أثر في اللاعبين الذين أفطروا على بعض الفواكه وشرب المياه قبل المباراة بوقت قليل، وهذا أثر في طاقاتهم ومجهودهم، خصوصاً في آخر ربع ساعة».

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