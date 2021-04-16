الامارات | 3 منافسات رمضانية لقفز الحواجز في «الفرسان الرياضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 منافسات رمضانية لقفز الحواجز في «الفرسان الرياضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم ثلاث منافسات رمضانية لقفز الحواجز على الميادين الرملية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وهي أول منافسات رمضانية للقفز يشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية برعاية لونجين. وتقام جميع المنافسات بمواصفات الجولة الواحدة.

وستكون أولى المنافسات للفرسان من فئة المبتدئين، وخيول القفز الصغيرة عمر أربع وخمس سنوات، وصمم مسارها بحواجز (105 ـ 110) سم، وستنطلق الساعة السابعة و40 دقيقية مساءً.

وتقام منافستان للمشاركات المفتوحة أمام الفرسان من مختلف الفئات، الأولى مصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها (120) سم، ويستهدفها عادة فرسان المستوى الثاني والناشئون وأصحاب الخيول الصغيرة عمر خمس إلى ست سنوات، والمفتوحة الثانية مصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها (135) سم، وتناسب الفرسان من فئة الشباب والمستوى الأول.

وتأتي المنافسات الرمضانية بعد سلسلة من البطولات الدولية الساخنة، التي شهدتها أندية الفروسية خلال الموسم الحالي، وتبعها نهائي الخيول الصغيرة خمس إلى سبع، وبطولة الإمارات للقفز (22)، كما تعتبر تحضيرياً لنهائي دوري الإمارات لونجين للقفز آخر أبريل الجاري.

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