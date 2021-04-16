الامارات | «نقطة» تفصل العروبة عن عناق «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «نقطة» تفصل العروبة عن عناق «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق العروبة ضيفاً على الذيد عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، ضمن الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى وعينه على نقطة واحدة فقط للتأهل الرسمي إلى دوري الخليج العربي، أو ثلاث نقاط ليضيف للإنجاز فرحة التتويج بطلاً لـ«الهواة». وفي حال حصول العروبة على النقطة الذهبية، فإنه سيضمن الصعود إلى «الأضواء» من دون الحاجة إلى خوض مباراة الجولة الأخيرة من البطولة أمام البطائح.

وتقام في التوقيت نفسه أيضاً أربع مباريات، فيلتقي الإمارات مع مسافي، والعربي مع البطائح، ودبا الحصن مع التعاون، والحمرية مع مصفوت.

ويتصدر العروبة ترتيب فرق البطولة برصيد 40 نقطة، يليه الإمارات (37 نقطة)، ثم البطائح (34 نقطة)، دبا الفجيرة (31 نقطة)، العربي (25 نقطة)، دبا الحصن (24 نقطة)، الحمرية (23 نقطة)، التعاون (20 نقطة)، مسافي ومصفوت لكل منهما (16 نقطة)، وأخيراً الذيد (خمس نقاط).

ولا تبدو مباراة العروبة مع الذيد سهلة وفي متناول اليد، على الرغم من فارق النقاط والإمكانات بينهما، للتطوّر الذي طرأ على المستوى الفني للذيد، وفوزه على العربي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، التي شهدت فوز العروبة على مصفوت بصعوبة (3-2).

كما تعتبر مواجهة الإمارات صعبة أمام مسافي الساعي لتحسين موقعه في الترتيب، بينما لا يملك البطائح حلولاً كثيرة غير تحقيقه الفوز على العربي في مباراة لا تخلو من الخطورة للمستويات الفنية العالية التي قدمها العربي في الموسم الحالي.

حسابات الصعود إلى «الأضواء»

- العروبة: يتأهل في حال التعادل أو الفوز أمام الذيد.

يتأهل في حال خسارته من الذيد مقابل خسارة فريق الامارات أمام مسافي، أو تعادل البطائح مع العربي.

- الإمارات: يتأهل في حال الفوز على مسافي بغض النظر عن بقية النتائج لتفوقه على البطائح بفارق المواجهات.

سيسهم التعادل في صعوده في حال تعثر البطائح.

- البطائح: يحتاج الى خسارة العروبة والإمارات وفوزه على العربي ليحافظ على حظوظه بالتأهل، ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة بانتظار مباراته المصيرية أمام العروبة.

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