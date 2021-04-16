الامارات | عائشة الياسي تتوج بذهبية بطولة الإمارات للرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة الياسي تتوج بذهبية بطولة الإمارات للرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوجت الرامية عائشة الياسي بطلة لمسابقة السيدات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» ضمن بطولة الإمارات المفتوحة، التي نظمها اتحاد اللعبة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ضمن خطة نشاط الموسم الحالي، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها اللجنة الفنية بالاتحاد.

ونالت الياسي الميدالية الذهبية وجائزتها المالية، بعد منافسة قوية مع وصيفتها فاطمة محمد، التي حلت في المركز الثاني، ونالت الفضية، وكانت البرونزية من نصيب ياسمين تهلك.

من جانب آخر، تم تكريم الحكام الذين شاركوا في إدارة منافسات بطولة الإمارات المفتوحة بمسابقاتها التراب والاسكيت والسيدات وأصحاب الهمم، وهم: حسن الشحي، وحسن النعيمي، وبدر الحمادي، وشما المهيري، ورجا خالد.

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