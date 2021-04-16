الامارات | «يد الشارقة» تحتفي بيوم ميلاد الفخراني

شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الشارقة» تحتفي بيوم ميلاد الفخراني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أبريل 2021

احتفت أسرة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي بذكرى ميلاد مدرب كرة اليد بالنادي، المونديالي هاني الفخراني، الذي صادف بعد أيام من قيادته رجال «الملك» إلى الفوز باللقب الخامس على التوالي في بطولة الدوري العام، وجاء مكملاً لفوزه بكأس السوبر ديسمبر الماضي، واتبعه مطلع العام الجاري بكأس الإمارات.

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