«الانضباط» تبرئ حمدالله من الاعتداء على الأحمد

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وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف حمدالله 15 يوما بشكل موقت لحين التحقيق في الحادثة التي وقعت في الرابع من أبريل الحالي، قبل أن تعود وتؤكد عدم ثبوت مخالفة حمدالله، وإيقاف العقوبة التي فرضت عليه.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس «انتهاء قرار إيقاف حمدالله لمدة 15 يوما، بسبب عدم ثبوت المخالفة، بعد شبهة الاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفريق المنافس خلال الدور قبل النهائي بكأس الملك أمام الفيصلي».
وأضافت «بعد الاطلاع على إفادة لجنة الحكام متضمنة فيديو مصورا من الناقل الرسمي، أصدر رئيس اللجنة منطوق القرار الموقت بإيقاف حمدالله 15 يوما في 7 أبريل الماضي، وبعد التحقيق مع حمدالله، وسماع أقوال اللاعب وليد الأحمد، أفاد الأخير بأن ما قام به حمدالله يحدث ما بين اللاعبين في كرة القدم، وهو أمر يراه معتادا، وأن اللمس كان في أسفل الظهر».
وتابع البيان «بما أن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه، وأنه يراه أمرا طبيعيا يحدث بين اللاعبين، مما يجعل اللجنة تكتفي بما قامت به من تحقيقات، وبالتالي عدم ثبوت المخالفة».
وفي سياق متصل أكدت لجنة الانضباط ارتكاب حمدالله سلوكا غير رياضي بعد نهاية المباراة أمام الفيصلي (عندما واجه إحدى كاميرات نقل المباراة وهو في طريقه للخروج من الملعب)، وقررت إيقافه مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
قرارات أخرى للجنة الانضباط أمس
- تغريم لاعب النصر عبدالرحمن العبيد 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنتر فيو في مباراة فريقه أمام ضمك بالدوري.
- تغريم لاعب النصر عبدالفتاح عسيري 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنتر فيو في مباراة فريقه أمام ضمك بالدوري.
- تغريم لاعب الشباب حسين القحطاني 10 آلاف ريال، للعبه العنيف تجاه لاعب من الباطن في مباراة الفريقين بالدوري.
- تغريم لاعب أحد عبدالسلام الحلاوي 10 آلاف ريال، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب من الكوكب في مباراة بالدوري.
- إيقاف لاعب أحد فؤاد سلامي 4 مباريات وتغريمه 30 ألف ريال، لاستخدامه ألفاظا بذيئة ومهينة تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام الكوكب بدوري الدرجة الأولى.
- تغريم نادي أحد 10 آلاف ريال لحصول 6 من لاعبيه على كروت وطرد في مباراة أحد والكوكب ضمن دوري الدرجة الأولى.
- إيقاف لاعب الكوكب محمد المهنا مباراتين وتغريمه 15 ألف ريال، لارتكابه سلوكا مشينا تجاه لاعب من أحد في مباراة الفريقين بالدوري.
- رفض احتجاج نادي الجندل ضد نادي بيشة بشأن عدم أهلية مشاركة لاعب بيشة محمد فوساري في دوري الدرجة الثانية.
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