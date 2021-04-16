شكرا لقرائتكم خبر «الانضباط» تبرئ حمدالله من الاعتداء على الأحمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برأت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، من شبهة الاعتداء الجسدي على لاعب فريق الفيصلي وليد الأحمد، خلال مباراة الفريقين في الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بتأهل الفيصلي للنهائي عقب فوزه في المباراة 1/ 0.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف حمدالله 15 يوما بشكل موقت لحين التحقيق في الحادثة التي وقعت في الرابع من أبريل الحالي، قبل أن تعود وتؤكد عدم ثبوت مخالفة حمدالله، وإيقاف العقوبة التي فرضت عليه.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس «انتهاء قرار إيقاف حمدالله لمدة 15 يوما، بسبب عدم ثبوت المخالفة، بعد شبهة الاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفريق المنافس خلال الدور قبل النهائي بكأس الملك أمام الفيصلي».

وأضافت «بعد الاطلاع على إفادة لجنة الحكام متضمنة فيديو مصورا من الناقل الرسمي، أصدر رئيس اللجنة منطوق القرار الموقت بإيقاف حمدالله 15 يوما في 7 أبريل الماضي، وبعد التحقيق مع حمدالله، وسماع أقوال اللاعب وليد الأحمد، أفاد الأخير بأن ما قام به حمدالله يحدث ما بين اللاعبين في كرة القدم، وهو أمر يراه معتادا، وأن اللمس كان في أسفل الظهر».

وتابع البيان «بما أن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه، وأنه يراه أمرا طبيعيا يحدث بين اللاعبين، مما يجعل اللجنة تكتفي بما قامت به من تحقيقات، وبالتالي عدم ثبوت المخالفة».

وفي سياق متصل أكدت لجنة الانضباط ارتكاب حمدالله سلوكا غير رياضي بعد نهاية المباراة أمام الفيصلي (عندما واجه إحدى كاميرات نقل المباراة وهو في طريقه للخروج من الملعب)، وقررت إيقافه مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

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