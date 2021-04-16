طوكيو تحتفل بالعد التنازلي لافتتاح الأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت العاصمة اليابانية طوكيو أمس الأول بمناسبة العد التنازلي لآخر 100 يوم قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تفتتح رسميا في 23 يوليو.

وتأجلت الألعاب الأولمبية في طوكيو من صيف العام الماضي إلى الصيف الحالي بسبب تفشي جائحة كورونا العالمية.

وأزيح الستار في هذه المناسبة عن الحلقات الأولمبية على جبل تاكاو، أحد أكثر المناظر الخلابة في طوكيو، بالإضافة إلى حفل تذكاري مع تمائم الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية في وسط المدينة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد سيكو هاشيموتو «حافظ الرياضيون خلال العام الماضي على إيمانهم بإقامة الدورة وواصلوا التدريب على الرغم من التحديات الضخمة. قريبا سنتمكن جميعا من الاحتفال بما أنجزوه».

وتابع «الألعاب ستكون احتفالا بالمرونة والتضامن والإنسانية المشتركة بيننا. لقد واجه العالم أزمة غير مسبوقة، وطوكيو 2000 تلتزم بمنح نور الأمل هذا الصيف».