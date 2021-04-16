شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهى الشوط الإضافى الأول متقدما على طلائع الجيش 2 /1 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى المصري، الشوط الأول الإضافى متقدما على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

تقدم المصري عن طريق أحمد جمعة فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء وتعادل عمرو جمال للطلائع في الدقيقة 60، وأحز أحمد جمعة الهدف الثانى للمصرى في الدقيقة 91 بعد عرضية جميلة.

وسيطر طلائع الجيش في الشوط الأول على مجريات الأمور عقب هدف المصري ولاحت أكثر من فرصة للاعبي الطلائع خاصة عمرو جمال وعمرو مرعي اللذين فشلا فى السيطرة على الكرة فى الفرص التى لاحت لهما ولعبها بسهولة في يد أحمد دعدور حارس المصري البورسعيدى.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ فريق طلائع الجيش على أحداث المباراة وأضاع لاعبيه العديد من الفرص المؤكدة لينجح عمرو جمال مهاجم الفريق في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 60، وحاول لاعبو الجيش حسم المباراة لصالحهم قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل.

ويدير مباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش طارق مجدي حكم ساحة، وهاني عبد الفتاح مساعد أول، وهاني العراقي مساعد ثان، ومحمد بهجت حكم رابع.