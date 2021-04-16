شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يقصى الاتحاد السكندرى من كأس مصر بهدف هلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد هلال لاعب فريق وادى دجلة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، حيث قام بتسديد الكرة بقوة لتسكن شباك الحارس محمد صبحى حارس مرمى الاتحاد السكندرى.

ويلاقى فريق وادى دجلة نظيرة بتروجت بدور الـ8 من بطولة كأس مصر، حيث تأهل فريق بتروجت على حساب كوكاكولا بضربات الجزاء.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي .

خط الدفاع: السيد سالم، عمار حمدي، عبد الغني محمد، محمود رزق.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، أحمد حمدين

وأمامهما الثلاثي: فوزي الحناوي، خالد الغندور، رزاق سيسيه

خط الهجوم: ايمانويل أوكوي.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة بقيادة التشيلي ماريو سالاس المدير الفني كالتالي: مسعد عوض - محمد جمال - أحمد مجدي - كريم الديبس - محمد هلال - محمد عبد العاطي - بسام وليد - حسام عرفات - إبراهيم ريعو - رامز مدحت - أحمد عاطف.