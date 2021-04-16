شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل مع الطلائع 1-1 فى كأس مصر واللجوء إلى الأشواط الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى البورسعيدى، مع نظيره طلائع الجيش، بهدف لكل منهما، حيث تقدم المصري، عن طريق أحمد جمعة فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء وتعادل عمرو جمال للطلائع في الدقيقة 60، فى المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليلجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافية لحسم الفائز بالمباراة.

سيطر طلائع الجيش في الشوط الأول على مجريات الأمور عقب هدف المصري ولاحت أكثر من فرصة للاعبي الطلائع خاصة عمرو جمال وعمرو مرعي اللذين فشلا فى السيطرة على الكرة فى الفرص التى لاحت لهما ولعبها بسهولة في يد أحمد دعدور حارس المصري البورسعيدى.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ فريق طلائع الجيش على أحداث المباراة وأضاع لاعبيه العديد من الفرص المؤكدة لينجح عمرو جمال مهاجم الفريق في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 60، وحاول لاعبو الجيش حسم المباراة لصالحهم قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل ويلجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافية .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، حسن علي.

خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سيمبوري، عمر عبد الواحد.

خط الهجوم: جريندو، أحمد رفعت، أحمد جمعة.

ويدير مباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش طارق مجدي حكم ساحة، وهاني عبد الفتاح مساعد أول، وهاني العراقي مساعد ثان، ومحمد بهجت حكم رابع.

والتقى المصري والطلائع ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021، وفاز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه عمر كمال عبد الواحد من ركلة جزاء.

وتأهل المصرى البورسعيدى لدور الستة عشر بكأس مصر عقب الفوز على المنصورة بثلاثية دون رد في دور الـ 32 للمسابقة فيما فاز الطلائع على القناة بثلاثية مقابل هدف في نفس الدور.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.