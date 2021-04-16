7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 15 / 4 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 4 / 2021 فى مقدمتها، مسحة الغد تحسم موقف الشناوي من القمة ولا أعراض لكورونا على حارس الأهلي.

مسحة الغد تحسم موقف الشناوي من القمة.. ولا أعراض لكورونا على حارس الأهلي

يترقب الجهاز الفني بالأهلي، نتيجة المسحة الطبية التي سيخضع لها محمد الشناوي مع الفريق غدا باعتبارها المسحة الأخيرة قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدوري المصري.

قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الأحد المقبل وبصافرة تحكيم مصرية

تأكد بشكل نهائى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام، فى موعدها فى تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، بعد تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة فى الموعد المقرر، حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام، وإنهائها فى موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر المقبل، فضلا عن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد.

موسيماني يذاكر الزمالك فى 5 مباريات قبل قمة 18 أبريل بالدورى

استعان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بآخر 5 مباريات لعبها الزمالك في الدوري المحلي وبطولة إفريقيا من أجل "مذاكرته" جيدة قبل قمة الفريقين الأحد المقبل في الدروي.