شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف عن الجهاز الفنى والإدارى لفريق "الأمل" بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، تشكيل الجهاز الفنى والإدارى لفريق الأمل، الذى تم الكشف عن تكوينه خلال الفترة الأخيرة ضمن استراتيجية قطاعات الكرة بالنادى.

وجاء تكوين الجهاز الفني كالتالي :

-بدر حامد مديرا لقطاع الناشئين ومشرفا عاماً على الفريق.

-عادل المأمور مشرفا عاما على حراس مرمى الفريق.

-محمد مصطفى ممس مدربا للفريق.

-سامي عبد الحليم وأحمد مصطفى مدربان مساعدان.

وجاء تكوين الجهاز الإداري كالتالي:-

-حمدي يوسف إداريا لفريق الأمل.

ومن المقرر أن تبدأ تدريبات فريق الأمل يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة والنصف مساءً على مجمع ملاعب الناشئين بالنادى.

في سياق مختلف أكد طارق يحيى، رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الزمالك الأحق بالتتويج بدورى مواليد 99 استنادا للائحة البطولة، وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزيونية: "حسم البطولة يعود لفارق الأهداف فده حقى واللائحة تنصف الزمالك وبطولة الجمهورية مواليد 99 من حق الزمالك، زى ما الأهلى أخد نقاط مباراة السلة بناء على اللائحة برضو".

وتابع رئيس قطاع الكرة بالزمالك: "بطولة 99 استكملت بناء على طلب من شوقى غريب مدرب المنتخب الأولمبى لتجهيز اللاعبين لأولمبياد طوكيو وليس منه من اتحاد الكرة للأندية".

واختتم: "إمام عاشور أخطأ بعد مباراة قمة الشباب، والزمالك سيعاقب اللاعب، خاصة أنه لعب المباراة بعد عقوبة من كارتيرون في الفريق الأول".