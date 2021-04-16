شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 15 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 15 / 4 / 2021 العديد من الاحدث المهمة في مقدمتها تأكد إقامة مباراة الأهلي والزمالك يوم الاحد المقبل في موعدها بعد الشكوك حول تأجيلها.

مران الزمالك.. تعليمات خاصة لـ شيكابالا وتدريبات بدنية لجنش وساسى

منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" في مران اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلى في الدوري.

ويستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة صعبة أمام الأهلى الأحد المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

كارتيرون يطالب بيسو وعبد السلام وأشرف بمذاكرة مباراة الزمالك والحرس

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام حرس الحدود في كأس مصر، بمراجعة المباراة مرة أخرى وتقييم أدائهم سواء الإيجابيات أو السلبيات.

قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الأحد المقبل وبصافرة تحكيم مصرية

تأكد بشكل نهائى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام، فى موعدها فى تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، بعد تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة فى الموعد المقرر، حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام، وإنهائها فى موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر المقبل، فضلا عن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أى تأجيل أو ترحيل جديد فى موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيؤثر سلبا على استقرار المسابقة واستكمالها، فى ظل الصعوبات التى تواجه الموسم الحالى، فضلا عن رفض الأندية فكرة ضغط المباريات أو إقامة بعض المباريات فى الدورى وكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

الزمالك يحتفل بوصول محمود علاء لـ40 هدفا فى 4 مواسم

احتفت صفحة نادى الزمالك الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بوصول محمود علاء، مدافع الفريق لـ 40 هدفا فى 4 مواسم قضاها مع الفريق ليصبح الهداف التاريخى لمدافعى القلعى البيضاء، حيث علقت صفحة النادى "محمود علاء يصل لـ 40 هدفًا مع الزمالك فى 4 مواسم فقط، قضاها داخل جدران القلعة البيضاء؛ ليصبح الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك على مَر التاريخ، تهانينا له".

عبد الله جمعة يشارك فى التدريبات الجماعية ويعلن جاهزيته للقمة أمام الأهلى

تعافى عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة والتي منعته من المشاركة مع الأبيض في المباريات السابقة.

وشارك عبد الله جمعة في المران الجماعي اليوم الخميس بصورة طبيعية، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة الأهلي القادمة، المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كارتيرون يشيد بمستوى اللاعبين أمام الحرس وتأهيل الأساسيين استعدادا للقمة

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق فى حضور أعضاء الجهاز الفنى أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود قبل انطلاق مران اليوم.

وأشاد كارتيرون بالمستوى الذى ظهر به الفريق فى مباراة حرس الحدود، وطلب من اللاعبين الاستمرار على نفس الأداء قبل مباراة الأهلى المقبلة فى الدوري.